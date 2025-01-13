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Repubblica: “Kayode e Pongracic? Hanno mercato, ma la Fiorentina non ha intenzione di cederlo”

Per il momento la dirigenza fa muro

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 gennaio 2025 10:26
Repubblica: “Kayode e Pongracic? Hanno mercato, ma la Fiorentina non ha intenzione di cederlo” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Al netto di possibili novità sul fronte Ikoné-Biraghi (col secondo soprattutto che piace al Bologna) ci sono altri temi che tengono banco. Innanzitutto la formula con cui l'ex capitano lascerebbe i viola: definitivo o prestito con obbligo, anche se i felsinei sono frenati dallo stipendio.

Si va verso la permanenza invece di Pongracic e Kayode. Per entrambi si sono accese sirene di mercato, ma per la dirigenza non si muovono, almeno al momento. Palladino conta su entrambi e il club non ha intenzione di cederli. Lo scrive Repubblica

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-kayode-alla-roma-la-fiorentina-valuta-zalewski-e-soule/284466/#google_vignette

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