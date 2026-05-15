Kayode rivela: “Juve su di me? Non sto pensando al ritorno in Italia. Voglio crescere ancora qui”
L'ex Fiorentina sembra essere entrato nel mirino della Juve
A cura di Redazione Labaroviola
15 maggio 2026 09:07
Il nome di Michael Kayode negli ultimi tempi sta circolando anche in ottica mercato della Juventus, dunque non è da escludere un suo ritorno in Serie A, queste le sue parole a Tuttosport: “Non sto pensando al ritorno in Italia. Voglio crescere ancora qui. Quando qualcuno parla bene di te è sempre gratificante".