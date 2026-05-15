Kayode rivela: “Juve su di me? Non sto pensando al ritorno in Italia. Voglio crescere ancora qui”

L'ex Fiorentina sembra essere entrato nel mirino della Juve

Il nome di Michael Kayode negli ultimi tempi sta circolando anche in ottica mercato della Juventus, dunque non è da escludere un suo ritorno in Serie A, queste le sue parole a Tuttosport: “Non sto pensando al ritorno in Italia. Voglio crescere ancora qui. Quando qualcuno parla bene di te è sempre gratificante".