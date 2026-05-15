Kayode: “Nigeria su di me? Darò sempre la precedenza all’Italia. Premier? Qui amo i duelli”

"In Italia più tatticismo, ma la Serie A ti fa crescere nella cura dei dettagli"

Michael Kayode si è aperto ai microfoni di Tuttosport, oggi è un calciatore del Brentford: “La Premier League è la Disneyland del calcio mondiale: è tutto perfetto. Per strutture, qualità del gioco e dei giocatori non esiste un campionato più competitivo. Qui amo i duelli. In Italia c'è più tatticismo, ma la Serie A ti fa crescere tantissimo nella cura dei dettagli. Interesse della Nigeria? Darò sempre la precedenza all'Italia. Abbiamo fatto una cena con i giocatori di Premier League. Mi sono sentito coinvolto anche senza convocazione”.