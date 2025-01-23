Chi al posto di Kayode? Corriere dello Sport: “Fortini oppure Moreno, Palladino riflette e cerca il vice-Dodò”

La Fiorentina vuole puntare su soluzioni interne a costo zero

La Fiorentina ha ceduto Michael Kayode al Brentford in prestito fino a giugno, con diritto di riscatto fissato a 17,5 milioni e il 10% sulla futura rivendita. Ora i viola devono trovare un vice-Dodô, ma non intendono intervenire sul mercato, puntando su soluzioni interne a costo zero.

Le opzioni sono due: Niccolò Fortini, classe 2006, attualmente in prestito alla Juve Stabia, potrebbe essere richiamato con sei mesi di anticipo. Il giovane, già presente nel ritiro estivo della Fiorentina, è apprezzato per la sua duttilità. Matias Moreno, classe 2003, difensore centrale, potrebbe essere adattato a terzino destro, un ruolo già provato recentemente in allenamento. La decisione finale sarà presa considerando la convenienza e le necessità tecniche. Lo riporta il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-fiorentina-su-ngonge-concorrenza-lazio-e-bologna-ostacolo-conte/285904/