Pablo Mari: “Il gruppo non si merita di stare in questa situazione: con il Lecce è una gara importante per tutti”

Il difensore centrale della Fiorentina, Pablo Mari ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta della Fiorentina a San Siro contro l’Inter.

Ecco le parole del calciatore spagnolo:

“Purtroppo il nostro momento è questo, dobbiamo adattarci. Adesso abbiamo 3 giorni per preparare una grande partita contro il Lecce, è una gara importante per tutti. Noi non siamo contenti di quello che sta accadendo, il nostro gruppo ha grande qualità e non si merita di stare nella situazione in cui siamo. Ci manca un pezzettino e lo stiamo cercando, dobbiamo riuscire a fare meglio, ogni 2/3 azioni ci fanno gol, dobbiamo essere attenti ai dettagli ed essere concentrati, sicuro che questa squadra farà il massimo, lo prometto“