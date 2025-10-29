30 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 00:36

Pablo Mari: “Il gruppo non si merita di stare in questa situazione: con il Lecce è una gara importante per tutti”

Firenze, Stadio Franchi, 05.10.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Redazione

29 Ottobre · 23:58

Le parole del difensore centrale Pablo Mari dopo la sconfitta della Fiorentina a San Siro contro l'Inter con i viola penultimi in classifica

Il difensore centrale della Fiorentina, Pablo Mari ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta della Fiorentina a San Siro contro l’Inter.
Ecco le parole del calciatore spagnolo:

Purtroppo il nostro momento è questo, dobbiamo adattarci. Adesso abbiamo 3 giorni per preparare una grande partita contro il Lecce, è una gara importante per tutti. Noi non siamo contenti di quello che sta accadendo, il nostro gruppo ha grande qualità e non si merita di stare nella situazione in cui siamo. Ci manca un pezzettino e lo stiamo cercando, dobbiamo riuscire a fare meglio, ogni 2/3 azioni ci fanno gol, dobbiamo essere attenti ai dettagli ed essere concentrati, sicuro che questa squadra farà il massimo, lo prometto

