Corriere dello Sport: “Marì, Palladino ha chiesto il suo fedelissimo. Servono 3 milioni ma non arriva la fumata bianca”

Marì resta un nome caldo per la difesa viola

Un nome caldo per la difesa della Fiorentina è quello di Pablo Marì, continua il pressing dei viola sul classe ‘93 spagnolo. Raffaele Palladino lo ha chiesto per rinforzare la difesa: il tecnico lo conosce dai tempi del Monza e lo stima profondamente. Confida nella sua volontà di non rimanere in biancorosso, cosa che il giocatore ha già fatto intendere ad Adriano Galliani. La richiesta di 3 milioni non è un problema, ma per adesso non c'è la fumata bianca. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/nazione-cristante-fiorentina-ostacolo-ingaggio-da-3-milioni-netti-a-stagione-situazione-difficile/286137/