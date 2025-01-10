Nazione: “Pablo Marì-Fiorentina, lunedì la chiusura. Al Monza va Moreno”

Marì verrà chiuso dopo la gara con il Monza

Dopo la partita di lunedì, Fiorentina e Monza definiranno il trasferimento di Pablo Marì (scambio con Moreno). Nel frattempo, Pradè sta lavorando anche sulle cessioni: dopo l'addio di Biraghi (con Bologna più avanti rispetto al Napoli), si punta a monetizzare le cessioni di Ikonè e Kouamé. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/repubblica-la-fiorentina-resta-al-franchi-oltre-il-2026-il-centenario-estivo-e-salvo/284125/