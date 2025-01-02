Di Marzio: "Quarta pronto a partire direzione River. Si aspetta il via libera del Monza per Pablo Marí"
Lucas Martinez Quarta si appresta a diventare un nuovo calciatore del River Plate. Stando quanto riportato da Gianluca Di Marzio per Sky Sport, la trattativa tra Fiorentina e il River Plate è in chius...
Lucas Martinez Quarta si appresta a diventare un nuovo calciatore del River Plate. Stando quanto riportato da Gianluca Di Marzio per Sky Sport, la trattativa tra Fiorentina e il River Plate è in chiusura, tanto che il difensore è pronto a partire verso l'Argentina. Per sostituirlo c'è sempre Pablo Marí, per cui si aspetta il via libera da parte del Monza. Dunque, dopo l'ufficialità di Valentini, la Fiorentina continua a lavorare per rinforzare la linea difensivo di Raffaele Palladino.
DI MARZIO: “ITALIANO HA CHIESTO AL BOLOGNA DI PRENDERE BIRAGHI PER SOSTITUIRE LYKOGIANNIS”
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