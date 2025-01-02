Di Marzio: "Quarta pronto a partire direzione River. Si aspetta il via libera del Monza per Pablo Marí"

Lucas Martinez Quarta si appresta a diventare un nuovo calciatore del River Plate. Stando quanto riportato da Gianluca Di Marzio per Sky Sport, la trattativa tra Fiorentina e il River Plate è in chius...

A cura di Redazione Labaroviola 02 gennaio 2025 15:55

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