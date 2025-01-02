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Di Marzio: "Italiano ha chiesto al Bologna di prendere Biraghi per sostituire Lykogiannis"

Arrivano importanti novità sul futuro di Cristiano Biraghi. Stando quanto riportato da Gianluca Di Marzio per Sky Sport, il futuro dell'ormai ex capitano della Fiorentina potrebbe essere a Bologna. In...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 gennaio 2025 15:45
Di Marzio: "Italiano ha chiesto al Bologna di prendere Biraghi per sostituire Lykogiannis" -
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Arrivano importanti novità sul futuro di Cristiano Biraghi. Stando quanto riportato da Gianluca Di Marzio per Sky Sport, il futuro dell'ormai ex capitano della Fiorentina potrebbe essere a Bologna. Infatti, si legge, Vincenzo Italiano lo avrebbe richiesto al club emiliano per sostituire il partente Lykogiannis.

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