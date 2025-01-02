Di Marzio: "Italiano ha chiesto al Bologna di prendere Biraghi per sostituire Lykogiannis"
Arrivano importanti novità sul futuro di Cristiano Biraghi. Stando quanto riportato da Gianluca Di Marzio per Sky Sport, il futuro dell'ormai ex capitano della Fiorentina potrebbe essere a Bologna. In...
Arrivano importanti novità sul futuro di Cristiano Biraghi. Stando quanto riportato da Gianluca Di Marzio per Sky Sport, il futuro dell'ormai ex capitano della Fiorentina potrebbe essere a Bologna. Infatti, si legge, Vincenzo Italiano lo avrebbe richiesto al club emiliano per sostituire il partente Lykogiannis.
DALLA FRANCIA: LUIZ HENRIQUE SARÀ UN GIOCATORE DEL LIONE. IL CLUB FRANCESE HA LA STESSA PROPRIETÀ DEL BOTAFOGO
https://www.labaroviola.com/dalla-francia-luiz-henrique-sara-un-giocatore-del-lione-il-club-francese-ha-la-stessa-proprieta-del-botafogo/283104/