Corriere dello Sport: "Marì farebbe carte false per trasferirsi a Firenze: è in rotta con il Monza"

Asse caldo tra Fiorentina e Monza

Asse ‘caldo’ tra Firenze e Monza, che domani potrà alzare ulteriormente la propria temperatura quando la partita permetterà agli uomini di mercato delle rispettive squadre di sedersi a un tavolo e parlare di questioni di mercato.

La prima riguarda Pablo Mari. Lo spagnolo farebbe carte false per trasferirsi a Firenze, tanto più che è in rotta col Monza al quale ha ribadito la propria volontà di andarsene. Nonostante le smentite, anche Galliani potrebbe aver interesse in un’offerta viola, dato che altrimenti tra pochi mesi il giocatore se ne andrà a zero. Il difensore però non è l’unico nome dei brianzoli che i viola hanno annoverato sul proprio taccuino. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-frendrup-e-il-sogno-della-fiorentina-ma-lassalto-dei-viola-ci-sara-in-estate/284367/