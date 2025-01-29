Nazione: “Pablo Marì alla Fiorentina fino a giugno 2026 più opzione. Ingaggio da 1,6 milioni a stagione”

Marì avrà lo stesso ingaggio di Monza

Pablo Mari è ufficialmente un nuovo difensore della Fiorentina. Lo spagnolo ha sostenuto le visite mediche di rito nella giornata di ieri, firmando un contratto fino al 30 giugno 2026 nel quale è inclusa un'opzione per estendere il vincolo di un altro anno e portare la scadenza al 2027.

Il classe '93 guadagnerà grosso modo gli stessi soldi percepiti in Brianza, circa 1,6 milioni a stagione, e ha già conosciuto i suoi nuovi compagni di squadra al Viola Park. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/tmw-scrive-la-fiorentina-con-tzimas-gioca-danticipo-la-clausola-di-kean-non-lascia-tranquilli/286581/