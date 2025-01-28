Pablo Marì: "Sono molto contento di essere qui. Ho grandi prospettive. Non vedo l'ora di giocare"

Le prima parole di Pablo Marì da calciatore viola

Pablo Marì, neo difensore della Fiorentina, ha così parlato ai microfoni del club gigliato: “Sono molto contento di essere qui, è da un bel po’ che volevamo chiudere la trattativa. Mi hanno detto che la città di Firenze è bellissima, non vedo l’ora di giocare al Franchi davanti ai tifosi e di mettermi la maglia viola. Ho grandi prospettive, è un progetto molto grande. Voglio dire ai nostri tifosi che sono tanto contento”.

https://www.labaroviola.com/ufficiale-mari-e-della-fiorentina-indossera-la-maglia-numero-18-giovedi-alle-13-30-la-presentazione/286567/