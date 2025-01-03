Corriere dello Sport: “Pablo Marì alla Fiorentina? Intanto ha messo in vendita la casa. I due club parleranno il 13 gennaio”
Il contratto di Marì con il Monza scade a giugno
La Fiorentina segue da vicino Pablo Marí, il cui contratto con il Monza scade a giugno. Il difensore spagnolo sembra intenzionato a trasferirsi, come dimostra la vendita della sua casa, segnale della volontà di lasciare la Brianza già a gennaio.
Per il Monza, cederlo ora eviterebbe di perderlo a parametro zero in estate. I due club discuteranno del trasferimento il 13 gennaio, in occasione della sfida di campionato, valutando anche l'inserimento di una contropartita tecnica come Matias Moreno, finora poco utilizzato. Lo riporta il Corriere dello Sport.
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