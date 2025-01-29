Gazzetta: “Pablo Marì oggi primo allenamento, la Fiorentina l’ha pagato 2,5 milioni. Esordirà contro il Genoa”

La Fiorentina ha pagato una sorta di conguaglio al Monza

Vestirà la maglia numero 18 e adesso aspetta soltanto l'esordio in viola, già domenica prossima in casa contro il Genoa. Pablo Mari è ufficialmente un giocatore della Fiorentina e questa mattina scenderà in campo per il primo allenamento con i suoi nuovi compagni e il suo "vecchio" allenatore.

È stato proprio Raffaele Palladino a volerlo di nuovo con sé, dopo averlo allenato al Monza nella sua precedente esperienza in panchina. Ieri il difensore spagnolo ha svolto le visite mediche e ha firmato un contratto fino a giugno 2026, con opzione per un altro anno. Ancora prima aveva però fatto tappa al "Viola Park" dove, fra abbracci e grandi sorrisi, ha salutato dirigenza e allenatore. La Fiorentina per lui ha versato una cifra intorno ai 2.5 milioni di euro, una sorta di conguaglio dal momento che tra pochi mesi si sarebbe svincolato a zero. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/tmw-scrive-la-fiorentina-con-tzimas-gioca-danticipo-la-clausola-di-kean-non-lascia-tranquilli/286581/