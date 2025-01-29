Gazzetta: “C’è distanza per Bondo. Fagioli vuole il Marsiglia, se i francesi non affondano, Fiorentina alla finestra”

Fiorentina a caccia di un centrocampista

Dopo l'arrivo di Pablo Marì alla corte di Raffaele Palladino, la dirigenza viola si deve concentrare su altri obiettivi. Per adesso, sembrano due i nomi per il centrocampo viola, ma le trattative non sembrano destinate a tempi brevi. Il primo giocatore sondato dai viola e Warren Bondo del Monza.

Palladino lo conosce benissimo e lo vorrebbe a Firenze. Per adesso, la distanza tra la Fiorentina e Adriano Galliani sulla valutazione del giocatore è abbastanza ampia. Le parti potrebbero tornare a trattare nei prossimi giorni. Piace anche Nicolò Fagioli della Juventus. La sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro e Giuntoli non sarebbe disposto ad accettare un prestito con diritto di riscatto. Sul giocatore ci sarebbe anche il Marsiglia di De Zerbi, destinazione gradita, ma in caso di mancato affondo la Fiorentina diventerebbe un'opzione percorribile. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/tmw-scrive-la-fiorentina-con-tzimas-gioca-danticipo-la-clausola-di-kean-non-lascia-tranquilli/286581/