Labaro Viola

Verso il Genoa: Palladino vuole recuperare Cataldi e Colpani ed inserire anche Marì tra i convocati 

Palladino attento non solo agli aspetti tattici

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 gennaio 2025 08:37
Verso il Genoa: Palladino vuole recuperare Cataldi e Colpani ed inserire anche Marì tra i convocati  - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 19.01.2025, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 19.01.2025, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fiorentina
Genoa
Palladino
Condividi

La Fiorentina ha ripreso gli allenamenti al Viola Park con rinnovato entusiasmo dopo la vittoria contro la Lazio, che potrebbe segnare la svolta dopo un periodo difficile.

La squadra è concentrata sulla sfida contro il Genoa, consapevole della necessità di confermare i progressi nel gioco e nei risultati. Oltre agli aspetti tattici, l'attenzione è rivolta anche ai recuperi di Cataldi e Colpani, assenti nell'ultima gara, e all'inserimento di Pablo Marí. Lo riporta il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/tmw-scrive-la-fiorentina-con-tzimas-gioca-danticipo-la-clausola-di-kean-non-lascia-tranquilli/286581/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok