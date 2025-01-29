Verso il Genoa: Palladino vuole recuperare Cataldi e Colpani ed inserire anche Marì tra i convocati
Palladino attento non solo agli aspetti tattici
A cura di Redazione Labaroviola
29 gennaio 2025 08:37
La Fiorentina ha ripreso gli allenamenti al Viola Park con rinnovato entusiasmo dopo la vittoria contro la Lazio, che potrebbe segnare la svolta dopo un periodo difficile.
La squadra è concentrata sulla sfida contro il Genoa, consapevole della necessità di confermare i progressi nel gioco e nei risultati. Oltre agli aspetti tattici, l'attenzione è rivolta anche ai recuperi di Cataldi e Colpani, assenti nell'ultima gara, e all'inserimento di Pablo Marí. Lo riporta il Corriere dello Sport.
https://www.labaroviola.com/tmw-scrive-la-fiorentina-con-tzimas-gioca-danticipo-la-clausola-di-kean-non-lascia-tranquilli/286581/