Repubblica: “Moreno, che errore! Prestazione a due facce. La Fiorentina tratta per Pablo Marì”

L'esordio di Moreno in A è stata la cosa più sorprendente

Il ritorno alla difesa a tre a senz'altro sorpreso, ma la cosa più sorprendente è stato vedere finalmente Moreno esordire in Seria A. La sua è stata una prestazione a due facce. Nei primi 50' mai una sbavatura, ottime chiusure difensive e un bel pallone servito per Beltran. Peccato però per il secondo tempo che l'ha visto protagonista di un'ingenuità molo pesante. Quel fallo evitabile su Anguissa ha decretato la fine della sua partita.

Infatti Palladino ha deciso di rimettersi a 4, rinunciando proprio a Moreno. E per il mercato? Nonostante le varie prove in allenamento con la difesa a tre, Moreno era stato scelto come pedina di scambio nella trattativa con il Monza per Pablo Mari. E la partita contro il Napoli non ha di sicuro facilitato la sua posizione. Lo riporta Repubblica.

https://www.labaroviola.com/palladino-su-gudmundsson-doveva-entrare-ma-aveva-fastidio-alla-caviglia-valuteremo-le-sue-condizioni/283450/