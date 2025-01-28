TMW: "Pablo Marì-Fiorentina contratto fino al 2026 ed opzione per un ulteriore anno"

Le condizioni del contratto di Marì

Pablo Marì oggi si è sottoposto alle visite mediche propedeutiche al completamento del trasferimento dal Monza. Con la Fiorentina firmerà poi un contratto fino al 30 giugno 2026, in cui è inclusa un'opzione per estendere il vincolo di un altro anno e portare la scadenza al 2027. Lo scrive TMW.

https://www.labaroviola.com/tmw-ikone-ad-un-passo-dal-como-lascia-la-fiorentina-in-prestito-con-diritto-di-riscatto-fissato-a-8-milioni/286561/