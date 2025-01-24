Gazzetta: “Pablo Marì, la Fiorentina offre 2 milioni, il Monza ne vuole 3, solo cash. C’è distanza”

La Fiorentina torna con forza su Marì

Palladino ha insistito e la Fiorentina torna con forza su Pablo Marì del Monza. Difensore spagnolo, esperto e che l'allenatore viola conosce molto bene. Nonostante voci che parlano di accordo a un passo per il difensore, frena il tutto rivelando i dettagli della trattativa.

Pablo Mari è in scadenza, con il suo contratto che termina nel 2025. Ha già comunicato a Galliani la sua volontà di non voler rinnovare e di vestire la maglia della Fiorentina, trasferendosi a Firenze. Il problema adesso è la distanza che c'è tra il Monza e il club di Rocco Commisso sulla valutazione del giocatore. Infatti, la Fiorentina mette 2 milioni sul piatto per accontentare Raffaele Palladino. Il Monza ne chiede 3 e le contropartite, come Nicolas Valentini, non interessano. La distanza quindi è minima e la sensazione è che l'accordo possa arrivare, ma i tempi sembrano più lunghi del previsto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/nazione-fiorentina-idea-ngonge-se-salta-man-nei-prossimi-giorni-potrebbero-intensificarsi-i-contatti/286017/