Corriere dello Sport: “Pongracic un po’ sulle gambe. Pronto Marì al centro della difesa”

Con ogni probabilità Pioli ha predisposto un 3-5-1-1, con in porta il solito De Gea. Davanti a lui, spazio al trio formato da Comuzzo, Pongracic e Ranieri. Ma occhio a Pablo Marí: l’allenatore l’ha provato negli ultimi giorni e non è da escludere che scelga di dargli un’opportunità al centro della retroguardia. Sarà il grande dubbio di oggi.

Potrebbe farne le spese Pongracic, un po’ sulle gambe dopo la sconfitta di domenica scorsa contro il Como. Stamani il tecnico scioglierà le riserve. Lo riporta il Corriere dello Sport.