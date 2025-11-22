22 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 17:39

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Pablo Marì: “Oggi è una gara speciale per Firenze, Vanoli ci ha dato molta consapevolezza sulla classifica”

Firenze, Viola Park, 25.07.2025, Fiorentina-Carrarese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Pablo Marì: “Oggi è una gara speciale per Firenze, Vanoli ci ha dato molta consapevolezza sulla classifica”

Mirko Carmignani

22 Novembre · 17:27

Aggiornamento: 22 Novembre 2025 · 17:27

TAG:

#FiorentinaMarìVanoli

Condividi:

di

Il difensore viola ha parlato della sfida di oggi contro i bianconeri in cui sarà titolare in difesa per fronteggiare la Juve

A Dazn è intervenuto il difensore spagnolo della Fiorentina Pablo Marì prima della sfida di oggi contro la Juventus in cui lui è titolare: “Oggi è una gara speciale e lo sappiamo perchè la città la sente e i nostri tifosi meritano un bel risultato. Abbiamo lavorato insieme in queste due settimane proprio per questa gara, il mister ci ha dato tanta consapevolezza perché ci ha fatto capire dove siamo in classifica e di quello che dobbiamo fare in campo. Sappiamo che sono una grande squadra, ma siamo pronti per fare un’ottima partita.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio