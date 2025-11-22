Pablo Marì: “Oggi è una gara speciale per Firenze, Vanoli ci ha dato molta consapevolezza sulla classifica”

A Dazn è intervenuto il difensore spagnolo della Fiorentina Pablo Marì prima della sfida di oggi contro la Juventus in cui lui è titolare: “Oggi è una gara speciale e lo sappiamo perchè la città la sente e i nostri tifosi meritano un bel risultato. Abbiamo lavorato insieme in queste due settimane proprio per questa gara, il mister ci ha dato tanta consapevolezza perché ci ha fatto capire dove siamo in classifica e di quello che dobbiamo fare in campo. Sappiamo che sono una grande squadra, ma siamo pronti per fare un’ottima partita.”