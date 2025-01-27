Corriere dello Sport: “Pablo Marì-Fiorentina domani la fumata bianca. Al Monza meno di 3 milioni”

Marì vuole trasferirsi subito a Firenze

La Fiorentina è vicina all'acquisto di Pablo Marí,centrale del Monza richiesto da Palladino. Il giocatore, in scadenza a giugno, non è stato convocato per la sfida contro il Genoa e ha espresso il desiderio di trasferirsi subito a Firenze.

Il Monza chiede 3 milioni, ma l'accordo potrebbe chiudersi a una cifra leggermente inferiore. La fumata bianca è attesa entro domani, senza contropartite tecniche, e Marí potrebbe essere a disposizione di Palladino già questa settimana. Lo riporta il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-fiorentina-idea-buchanan-come-vice-dodo-linter-vuole-cederlo-in-prestito/286380/