Nazione: “Marì-Fiorentina si farà. Al Monza un indennizzo oppure Moreno in prestito?”

Presto Marì sarà un nuovo giocatore viola

Questione di giorni o ore e Pablo Mari sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. Non ci sono mai stati dubbi su una trattativa che porterà un altro pupillo di Palladino, dopo Colpani, a Firenze. Galliani non si è mai opposto alla cessione del centrale, visto che il suo contratto scade nel 2025.

Adesso rimane solo da capire se la Fiorentina darà al Monza un piccolo indennizzo o se inserirà nella trattiva la cessione in prestito di Matias Moreno. Certo è che con Pablo Mari, la soluzione a tre in difesa prende ancora più forza. Lo scrive La Nazione.

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