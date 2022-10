Accoltellato Pablo Marí. È una delle 5 vittime dell’aggressione avvenuta fuori dal concerto dei Placebo

Tra le cinque persone accoltellate ad opera di uno squilibrato nel centro commerciale di Assago-Milanofiori c’è anche il giocatore del Monza Pablo Marì. Il calciatore spagnolo è stato trasportato all’ospedale Niguarda di Milano, dove è stato subito raggiunto dall’amministratore delegato del club brianzolo Adriano Galliani e dal tecnico Raffaele Palladino. Il difensore, arrivato questa estate in prestito dall’Arsenal, è cosciente e non sarebbe in gravi condizioni, scrive SportMediaset.

L’aggressore, un italiano di 46 anni, è stato bloccato dai carabinieri. I feriti sono stati trasportati in ospedale con l’elisoccorso: tre sono in gravi condizioni, morto un dipendente del Carrefour. L’uomo fermato, verosimilmente affetto da disturbi psichici, avrebbe afferrato un coltello dagli scaffali del supermercato Carrefour presente all’interno del centro commerciale per poi accoltellare cinque avventori. Al momento non è chiaro se si sia trattato di una lite o di un raptus di follia. Gli inquirenti escludono al momento possa essersi trattato di un atto terroristico.

Aggiornamento Ansa: E’ morta una delle persone accoltellate in un centro commerciale di Assago, nel Milanese. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di un dipendente Carrefour.