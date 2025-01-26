Corriere dello Sport: “Pablo Marì-Fiorentina, balla 1 milione tra domanda e offerta. È una richiesta di Palladino”

Domani inizierà l'ultima settimana di trattative

Domani inizierà l'ultima settimana di trattative, almeno per quanto riguarda la finestra invernale. Lunedì 3 febbraio, allo scoccare della mezzanotte, chiuderanno le porte del mercato, e ad oggi la Fiorentina sa di doversi assicurare diversi giocatori per rispettare la programmazione stabilita a inizio mese. Partendo da un esterno d'attacco in grado di migliorare sensibilmente la qualità del reparto (sostituendo idealmente Jonathan Ikoné) e soprattutto un centrocampista con motore e intensità. Quest'ultimo espressamente richiesto dal tecnico Raffaele Palladino, che si è sbilanciato con la dirigenza sollecitando anche l'innesto di un difensore. Non uno qualunque: Pablo Marí, suo fedelissimo dai tempi del Monza. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/lazio-fiorentina-baroni-corto-in-difesa-per-palladino-out-colpani-e-cataldi-spazio-a-sottil-e-mandragora/286209/