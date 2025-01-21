Jovic potrebbe ripartire dal Monza. Da Milano: "Galliani proverà a convincerlo a giocare per non retrocedere"

Luka Jovic in orbita Monza. Secondo quanto riporta MilanNews.it i brianzoli hanno messo nel mirino anche Luka Jovic, centravanti che sta giocando pochissimo nel Milan. L'ex Fiorentina è una delle pri...

A cura di Redazione Labaroviola 21 gennaio 2025 13:50

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