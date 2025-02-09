Bocchetti ha vinto solo contro la Fiorentina, poi perse tutte il resto. Il Monza richiama Nesta in panchina

Manca solo l'annuncio per il ritorno di Nesta sulla panchina del Monza. Secondo Sky Sport, i brianzoli hanno già informato Bocchetti dell'esonero. Si attende soltanto l'annuncio formale.Ore calde per...

Manca solo l'annuncio per il ritorno di Nesta sulla panchina del Monza. Secondo Sky Sport, i brianzoli hanno già informato Bocchetti dell'esonero. Si attende soltanto l'annuncio formale.

Ore calde per la panchina del Monza. Secondo quanto riportato dal collega Gianluca Di Marzio, i brianzoli riflettono sul futuro di Bocchetti. La sconfitta contro la Lazio e l'ultimo posto in classifica hanno crepato la serenità dell'ambiente biancorosso, che ora ragiona su un possibile cambio di guida tecnica.

Il terzo avvicendamento della stagione potrebbe arrivare nel nome di una vecchia conoscenza. Il Monza valuta un possibile ritorno di Nesta in panchina, ancora sotto contratto e già pronto per un ultimo e disperato assalto alla zona salvezza. Da quando è arrivato al Monza, Bocchetti ha raccolto solamente 3 punti in 7 partite, vale a dire la vittoria contro la Fiorentina. Quella è stata l'unica partita in cui il tecnico ha fatto punti. Un bottino troppo esiguo per impedire alla dirigenza brianzola di correre ai ripari.

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