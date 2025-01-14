Corriere dello Sport: “Maldini intriga Pradè ma servono i 12 milioni della clausola rescissoria”

Maldini è un nome che stuzzica la dirigenza viola

La Fiorentina è alla ricerca di un esterno d'attacco mancino per rinforzare il reparto offensivo. La trattativa per Luiz Henrique del Botafogo è in una fase di stallo: il club brasiliano chiede 30 milioni di euro, mentre la Fiorentina non intende superare i 20 milioni (bonus inclusi). Nonostante l'interesse del giocatore per la Serie A, il presidente del Botafogo, John Textor, rimane fermo sulle sue richieste, e il Lione potrebbe approfittarne per chiudere l'operazione.

In alternativa, la Fiorentina potrebbe valutare Matias Soulé della Roma, giocatore stimato dal direttore sportivo Daniele Pradè. Sebbene non ci siano trattative avviate, l'argentino potrebbe entrare in un'operazione che includa Michael Kayode come contropartita. Un altro nome che stuzzica la dirigenza è Daniel Maldini, legato al Monza, con una clausola rescissoria di 12 milioni per i club italiani. Lo riporta il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/nazione-la-roma-vuole-kayode-alla-fiorentina-uno-tra-soule-e-cristante-a-scelta-di-palladino/284598/