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Zazzaroni non ha dubbi: "Fiorentina vince a Monza, è il giorno di Palladino". Caressa incerto: "Pareggiano"

Come ogni settimana, arrivano i pronostici di Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni a Deejay Football Club sulla giornata di Serie A. Nessun dubbio per Zazzaroni su Monza-Fiorentina: "Monza Fiorentina, i bri...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 gennaio 2025 14:50
Zazzaroni non ha dubbi: "Fiorentina vince a Monza, è il giorno di Palladino". Caressa incerto: "Pareggiano" -
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Come ogni settimana, arrivano i pronostici di Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni a Deejay Football Club sulla giornata di Serie A. Nessun dubbio per Zazzaroni su Monza-Fiorentina: "Monza Fiorentina, i brianzoli sono messi malissimo. Dico due, è il giorno di Palladino". Mentre più dubbi per Caressa: "Vince il Monza, anzi no. Pareggiano".

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