Nazione: “Pablo Marì? Pronto un indennizzo. Bondo? Serve investimento importante, prestito con obbligo”

Al Monza potrebbe far comodo Moreno in prestito

Chiusa la partita, Monza e Fiorentina si sono date appuntamento per la giornata di oggi con l'obiettivo di definire il passaggio in viola di Pablo Mari. L'operazione è iniziata tempo fa e l'esito pare scontato. Il giocatore sarà ceduto alla Fiorentina a un prezzo da... indennizzo per il Monza che nel corso del 2025 perderebbe Mari (da svincolato) a costo zero.

Senza dimenticare che al club di Galliani potrebbe fra comodo, prestito secco, il difensore Moreno. Si parlerà anche di Bondo per il quale però la società viola dovrà stanziare un investimento consistente (magari un riscatto obbligatorio a giugno). Lo riporta La Nazione.

https://www.labaroviola.com/nazione-la-roma-vuole-kayode-alla-fiorentina-uno-tra-soule-e-cristante-a-scelta-di-palladino/284598/#google_vignette