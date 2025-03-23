Gazzetta: “Colpani dovrebbe fare uno sprint finale per il riscatto. Fiorentina pronta a ridiscutere le cifre”

Il riscatto di Colpani è in forte dubbio

In forte dubbio pure Andrea Colpani che è costato 4 milioni di prestito oneroso e per riscattarlo ce ne vorrebbero altri 12. Da parte sua è atteso un vero e proprio sprint nel finale di stagione per assicurarsi eventualmente la permanenza oppure la possibilità di ridiscutere le cifre fra Fiorentina e Monza per trovare una soluzione a costi più bassi per i viola. Deve ancora recuperare da un infortunio e questo non aiuta. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.