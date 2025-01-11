Verso il Monza: Fiorentina pronta a tornare al 4-2-3-1. Gudmundsson partirà dalla panchina?

La Fiorentina oggi torna ad allenarsi al Viola Park

Dopo il giorno di riposo concesso da Palladino ai suoi, la Fiorentina torna oggi ad allenarsi al Viola Park in vista della gara di lunedì contro il Monza. Ieri i giocatori hanno beneficiato di un giorno di libertà visto che nella giornata di mercoledì era andata in scena una sorta di doppia seduta. In verità dopo la mattinata passata sul campo nel pomeriggio la squadra si era allenata soltanto in palestra.

Per quanto riguarda il campo, non ci sono troppi dubbi per il ritorno del tecnico viola al 4-2-3-1. Palladino potrà di nuovo contare dal 1' su Gosens, Cataldi e Colpani, esclusi dall'undici titolare contro il Napoli, mentre l'unico enigma riguarda Gudmundsson: l'islandese sarà convocato ma potrebbe partire dalla panchina. Lo scrive La Nazione.

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