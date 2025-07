L’allenatore del Monza, Paolo Bianco, in conferenza stampa si è soffermato anche sul futuro di Andrea Colpani, tornato al club brianzolo dopo una stagione negativa con la maglia della Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni:

“Colpani? Mi auguro possa restare qui a Monza. Farei carte false per tenerlo. La scorsa stagione era alla Fiorentina in A, qui siamo in B: dovrà capire anche lui le sue emozioni ed ambizioni”. Lo riporta TMW