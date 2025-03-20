Corriere Fiorentino: “Colpani ancora ko, ed il riscatto obbligatorio per 12 milioni si allontana”

Colpani ancora fermo per un colpo alla caviglia

Colpani è fermo per un colpo alla caviglia dall'ultima gara contro il Como a metà febbraio, e sta ancora eseguendo un trattamento conservativo (con tanto di tutore) per una lesione di Lisfranc, sorta di frattura-lussazione che gli ha impedito di tornare ad allenarsi con i compagni di squadra.Non dovesse giocare ancora a lungo si allontanerebbe da quel 60% di presenze che tramuterebbe in obbligatorio il suo riscatto dal Monza per 12 milioni (dopo i 4 già versati in estate) rendendo più remota per Colpani l'ipotesi di una permanenza in viola, tanto più adesso che a centrocampo si profila un'abbondanza mai vista nel corso di tutta la stagione. Lo scrive il Corriere Fiorentino.