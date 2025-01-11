Colpani rischia di non essere riscattato: contro il Monza un'occasione per rilanciarsi

Palladino ha ricordato il lavoro di sacrificio di Colpani, rinnovando però la fiducia nei suoi confronti

Lunedì sera Andrea Colpani dovrà fare i conti con il passato, affrontando da ex il Monza, la squadra che lo ha catapultato nel palcoscenico della Seria A. Per il Flaco sarà l'occasione per rilanciarsi dimostrando di non essere quello visto fino ad ora: due goal (contro il Lecce) e due assist in 23 partite. Ovviamente su questi numeri ha influito il grande lavoro di ripiegamento che sta facendo per permettere a Dodo di spingere.

Lo stesso Palladino ha ricordato il lavoro di sacrificio di Colpani, rinnovando però la fiducia nei suoi confronti. Dopo la panchina con il Napoli, Colpani potrebbe sperare in una maglia da titolare e perché no anche in un goal, in attesa di decidere cosa ne sarà del suo futuro. Infatti, in estate, verrà deciso il suo riscatto. Sicuramente la società lo sta valutando, considerando anche le voci di mercato che circolano su Luiz Herinque, anche lui esterno destro. Lo scrive Repubblica.

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