Palladino: "Niente allarmismi adesso. Non giochiamo da squadra, si facciano tutti esame di coscienza"

Raffaele Palladino ha parlato a Dazn dopo la sconfitta della Fiorentina contro il Monza, queste le parole del tecnico viola:"Complimenti al Monza per il suo grande atteggiamento, per quanto riguarda l...

Raffaele Palladino ha parlato a Dazn dopo la sconfitta della Fiorentina contro il Monza, queste le parole del tecnico viola:

"Complimenti al Monza per il suo grande atteggiamento, per quanto riguarda la nostra prestazione c'è poco da dire, si deve solo analizzare quello che è accaduto, bisogna lavorare su tutto, abbiamo perso la cura dei dettagli, non difendiamo e non attacchiamo più da squadra, ma non bisogna fare allarmismi, come non dovevamo cantare vittorie dopo le 8 vittorie consecutive.

Ci sono piccoli dettagli che fanno la differenza in serie A, prima della partita avevo detto che bisognava alzare l'attenzione su tutto, la cura di ogni minimo dettaglio che adesso stai pagando. Fino ad un mese fa questo accadeva, ci siamo disuniti, dobbiamo trovare gli automatismi giusti, dobbiamo tornare a lavorare. Gudmundsson? Non è questione di singoli, tutti devono dare qualcosa in più, a partire da me stesso, dobbiamo farci tutti un esame di coscienza e pensare solo a lavorare. Abbiamo bisogno di giocatori come Folorunsho che quando è entrato si è messo a disposizione con grande spirito"

LE PAROLE DI RANIERI A DAZN DOPO LA SCONFITTA CONTRO IL MONZA

https://www.labaroviola.com/ranieri-non-siamo-compatti-non-siamo-uniti-adesso-non-si-corre-piu-per-il-compagno-come-prima/284560/