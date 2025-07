Dopo la retrocessione arriva anche la cessione: il Monza passa al fondo statunitense BLV

Il Monza passa ufficialmente nelle mani statunitense. È stato infatti firmato l’accordo per la cessione del Monza da Fininvest al fondo americano Beckett Layne Ventures, con l’ufficialità arrivata poco dopo in un comunicato.

Secondo i contratti siglati fra Fininvest e la cordata guidata da Beckett Layne Ventures, società di venture capital con sede a Larchmont, nello Stato di New York. Il valore complessivo dell’operazione si dovrebbe aggirare intorno ai 45 milioni di euro: si tratta di un valore pari a circa la metà del fatturato nel bilancio al 31 dicembre 2024, pari a circa 85,7 milioni di euro. Una valutazione su cui pesa in particolare la retrocessione in Serie B del club brianzolo al termine della passata stagione. Tra i protagonisti della cordata statunitense figura anche Brandon Berger, ex responsabile del marketing del Chelsea.

L’operazione è strutturata in un primo trasferimento dell’80% delle quote, mentre il restante 20% sarà ceduto a distanza di 12 mesi dalla holding della famiglia Berlusconi.

Inoltre, è notizia di oggi, nell’operazione compaiono anche alcune importanti famiglie imprenditoriali brianzole, tra cui gli Agrati, attivi nel settore dei sistemi di fissaggio e componentistica per l’automotive, e i Fontana, a capo di un gruppo internazionale specializzato nella costruzione di stampi e nella produzione di carrozzerie in alluminio.

Di seguito il comunicato dell’ufficialità: «Fininvest e Beckett Layne Ventures (Blv) hanno sottoscritto, in data odierna, un accordo per la cessione del 100% del capitale sociale dell’Ac Monza a favore di Blv. L’operazione prevede un primo trasferimento dell’80% delle quote entro l’estate, mentre il restante 20% sarà ceduto entro giugno 2026. Fino a quel momento, Fininvest manterrà una rappresentanza nel consiglio di amministrazione del club, in linea con la propria quota di partecipazione residua. Beckett Layne Ventures, con sede negli Stati Uniti e guidata da Brandon Berger, è un partner finanziario e consulente strategico per aziende attive nei settori dello sport, dei media e dell’intrattenimento. Il team di Blv, insieme ai propri partner e advisor, tra cui Mauro Baldissoni (per diversi anni figura apicale della AS Roma), vanta una solida esperienza nello sport professionistico, con un focus particolare sul calcio europeo». Lo riporta Calcio e Finanza.