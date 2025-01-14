Nazione: “Beltran? Un esempio per tutti. Gudmundsson? Inevitabile il cambio al 45’, ne azzecca poche”

A Monza si salva solamente Beltran

A Monza si salava solo Lucas Beltran, invece continua a deludere Albert Gudmundusson. L'argentino, battezzato trequartista da Palladino, si comporta come tale. Lotta, ci crede e oltre al gol su rigore rende la Fiorentina molto pericolosa. Dal punto di vista della voglia e della grinta è un esempio per tutti i suoi compagni.

Per quanto riguarda Albert Gudmundsson siamo davvero lontani da quello visto al Genoa, ma davvero lontani. Il numero 10 della Fiorentina deve ritrovare la forma fisica giusta e per farlo deve giocare, giocare e giocare. Anche se in campo ne azzecca davvero poche. Inevitabile il cambio al 45'. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/nazione-la-fiorentina-e-un-caso-sprofonda-a-monza-giocatori-irriconoscibili-errori-e-forma-fisica-da-rivedere/284591/