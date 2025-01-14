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Corriere Fiorentino: “Fiorentina da ‘Chi l’ha visto’. Gudmundsson? È un fantasma. Prestazione preoccupante”

La Fiorentina ha chiuso il match tra nervosismo e confusione

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 gennaio 2025 08:31
Corriere Fiorentino: “Fiorentina da ‘Chi l’ha visto’. Gudmundsson? È un fantasma. Prestazione preoccupante” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 23.12.2024, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 23.12.2024, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina sembra scomparsa, offrendo una delle peggiori prestazioni degli ultimi anni, mentre il Monza, dopo quasi tre mesi di digiuno e cinque sconfitte consecutive, ritrova sé stesso con una vittoria meritata. I viola, ultimi insieme all'Empoli nella classifica parziale delle ultime cinque partite, hanno mostrato una squadra senza ritmo, idee e coesione, incapace di reagire e costruire gioco.

Il primo tempo è stato caratterizzato da lentezza e prevedibilità da parte della Fiorentina, mentre il Monza, pur timoroso, ha approfittato della mediocrità avversaria. Ciurria ha sbloccato il match con un bel gol, seguito da Maldini, protagonista della serata con un'altra rete e giocate di alta qualità.

Nonostante un rigore segnato da Beltran che poteva riaprire la partita, la Fiorentina non è riuscita a trovare slancio, chiudendo il match in un clima di confusione e nervosismo. Una prestazione preoccupante, mentre il Monza si aggrappa a questa vittoria come possibile svolta per il futuro. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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