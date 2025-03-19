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Gazzetta: “Il riscatto di Colpani è sempre più lontano: l’obbligo scatta al 60% delle presenze”

Colpani non ha convinto granché, ora è fermo ai box per infortunio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 marzo 2025 09:00
Gazzetta: “Il riscatto di Colpani è sempre più lontano: l’obbligo scatta al 60% delle presenze” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 27.10.2024, Fiorentina-Roma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 27.10.2024, Fiorentina-Roma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Si è fatta molto difficile la posizione di Andrea Colpani. Il contratto dell’ex Monza, infatti, è molto oneroso. Alla Fiorentina costerebbe 12 milioni per riscattarlo dal club brianzolo, più 4 già spesi per il prestito oneroso. Non ha convinto granché fin quando è stato a disposizione di Palladino, che lo aveva fortemente voluto con sé a Firenze. Adesso è fermo ai box per un brutto infortunio. Il 60% delle presenze che farebbero scattare l’obbligo di riscatto è quanto mai lontano. Lo scrive La Gazzetta dello Sport

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