Il corriere dello Sport riporta: "La Fiorentina chiede 12-14 milioni per Moreno, piace a Monza e Strasburgo"

Il difensore viola ha molte richieste e potrebbe essere ceduto

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport-Stadio, il futuro di Matias Moreno potrebbe presto tingersi di nuove sfumature di mercato, portando un tesoretto significativo nelle casse della Fiorentina. Il club viola, infatti, valuta il difensore ex Levante tra i 12 e i 14 milioni di euro, una cifra che diverse pretendenti sembrano pronte a investire pur di assicurarsi le sue prestazioni.

Il centrale argentino ha attirato su di sé i riflettori di svariati club grazie alle sue ultime prestazioni. In prima fila ci sono sia il Monza, intenzionato a rinforzare il proprio reparto arretrato con un profilo di prospettiva ma già pronto per i ritmi della Serie A, sia lo Strasburgo, che monitora attentamente la situazione per provare a portarlo in Ligue 1. I prossimi giorni si preannunciano decisivi per capire quale offerta riuscirà a far vacillare definitivamente la dirigenza toscana.