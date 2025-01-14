Corriere dello Sport: “Pablo Marì alla Fiorentina? Prima Palladino dovrà valorizzare i difensori già in rosa”
Alla Fiorentina piacciono diversi giocatori del Monza
La Fiorentina segue diversi giocatori del Monza, tra cui Daniel Maldini, anche se Adriano Galliani non intende cederlo a gennaio. Piacciono anche Bondo e il difensore Pablo Marí, per il quale esisterebbe già un accordo, ma i viola danno priorità a valorizzare i difensori già in rosa (Valentini, Pongracic, Moreno) prima di fare nuovi acquisti in quel reparto.
Sul fronte uscite, la Fiorentina spera di piazzare Oliver Christensen al Paderborn, in Serie B tedesca. Dalla Francia, invece, continuano le voci di interesse di Nantes, Rennes, Strasburgo e Lens per Jonathan Ikoné. Lo riporta il Corriere dello Sport.
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