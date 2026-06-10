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Pedullà rivela: ”Vanoli fra i possibili sostituti di Bianco al Monza se dovesse andare al Pisa”

L’ex Fiorentina e Di Francesco i candidati principali

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 giugno 2026 11:04
Pedullà rivela: ”Vanoli fra i possibili sostituti di Bianco al Monza se dovesse andare al Pisa” - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Alfredo Pedulla
Monza
Paolo Vanoli
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Paolo Bianco potrebbe lasciare il Monza nonostante il rinnovo automatico scattato dopo la promozione. La situazione del centrocampista resta infatti aperta e il suo futuro è ancora tutto da definire in vista della prossima stagione.

Sul giocatore è forte il pressing del Pisa, che continua a muoversi sul mercato alla ricerca di profili funzionali al nuovo progetto tecnico. Il club toscano, che finora non è riuscito a trovare un accordo con Fabio Pecchia e che ha già sondato anche Paolo Zanetti, considera Bianco un obiettivo concreto per rinforzare la mediana.

Nel frattempo, il Monza si prepara a eventuali scenari alternativi. In caso di addio del centrocampista, il club brianzolo valuta infatti alcuni profili per la panchina, tra cui Eusebio Di Francesco e Paolo Vanoli, entrambi seguiti con attenzione per la possibile nuova guida tecnica.

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