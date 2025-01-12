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Nazione: “Pablo Marì alla Fiorentina? È una richiesta esplicita di Palladino, verrà accontentato”

Dopo la gara con il Monza è prevista la chiusura

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 gennaio 2025 09:48
Nazione: “Pablo Marì alla Fiorentina? È una richiesta esplicita di Palladino, verrà accontentato” -
Rassegna Stampa
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Pablo Marì si avvicina sempre di più alla Fiorentina. Domani ci sarà la sfida proprio contro il Monza, dopodiché, è prevista la chiusura dell'affare che riguarda il centrale spagnolo. 

Galliani vorrebbe cedere Pablo Mariper evitare di perderlo a zero a fine stagione. Al Monza potrebbe andare Matias Moreno che quindi prenderebbe il suo posto. L'interesse della Fiorentina per il difensore ex Udinese è nato da una richiesta esplicita di Raffaele Palladino. E molto probabilmente, sarà accontentato. Lo scrive La Nazione. 

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