Nazione: “Pablo Marì alla Fiorentina? È una richiesta esplicita di Palladino, verrà accontentato”

Dopo la gara con il Monza è prevista la chiusura

Pablo Marì si avvicina sempre di più alla Fiorentina. Domani ci sarà la sfida proprio contro il Monza, dopodiché, è prevista la chiusura dell'affare che riguarda il centrale spagnolo.

Galliani vorrebbe cedere Pablo Mariper evitare di perderlo a zero a fine stagione. Al Monza potrebbe andare Matias Moreno che quindi prenderebbe il suo posto. L'interesse della Fiorentina per il difensore ex Udinese è nato da una richiesta esplicita di Raffaele Palladino. E molto probabilmente, sarà accontentato. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/nazione-luiz-henrique-la-fiorentina-insiste-ma-serve-cedere-kouame-e-ikone-in-prestito-con-riscatto/284353/