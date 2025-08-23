TMW: "Colpani vuole la Serie A, ma l'offerta della Cremonese non soddisfa il Monza"

Il centrocampista del Monza potrebbe addirittura rimanere in Serie B dopo un anno deludente in viola con Palladino

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, l'ex centrocampista viola Andrea Colpani, reduce da una stagione deludente alla Fiorentina, potrebbe restare in B con il Monza visto che le proposte per lui latitano anche se in pochi se lo sarebbero immaginato, infatti fino ad un anno fa il brianzolo era uno degli astri nascenti italiani, ma in viola non ha rispettato le attese ed è stato rimandato indietro.

Il suo ritorno in A si è inceppato dopo che nei giorni scorsi la Cremonese di Nicola aveva provato a prendere il giocatore, ma dal momento che l'offerta presentata dai grigioneri non soddisfa il Monza, il Flaco potrebbe addirittura restare in B dato che la Cremonese ha proposto un prestito a 4 milioni ritenuto inaccettabile a fronte dei 12 della Fiorentina un anno fa.