Gazzetta: “La Fiorentina aspetta il vero Colpani: gol e qualità per rilanciarsi. Domani altra chance per il riscatto”

Ci sono ancora grandi aspettative nei confronti di Colpani

C'erano e ci sono grandi aspettative su Andrea Colpani. L'ex Monza, però, è stato fin qui una delusione. All'attivo solo due gol: quelli segnati contro il Lecce 20 ottobre al "Via del Mare". Fantasia e visione di gioco. Due ingredienti che Andrea Colpani conosce molto bene e che ora vuole iniziare a regalare a Firenze, proprio come aveva fatto a Monza sotto la guida di Raffaele Palladino nel corso della passata stagione. Qualità ancora inespresse in viola ma che possono trasformarsi in un attimo nella scintilla giusta di cui la Fiorentina ha bisogno in questo momento.

E arrivato la scorsa estate dal Monza a cifre importanti, iniziando dal prestito oneroso a 4 milioni di euro per questa stagione e diritto di riscatto fissato a 12. Un motivo in più per svoltare al più presto, per il futuro e per il presente, a cominciare dalla sfida con il Torino di domani che si trasforma già in un'altra occasione di crescita e di chance per il riscatto.

Lo scorso anno, partendo dal centro-destra, si accentrava e cercava il tiro a giro di sinistro, con grande incisività. Quest'anno la posizione in campo, nel 4-2-3-1, è un po' diversa ma può comunque far fruttare la sua visione di gioco per mandare in porta i compagni e inventare passaggi filtranti.

È un giocatore che vede spazi per gli inserimenti dei trequartisti, in questo caso Lucas Beltran o Albert Gudmundsson, e lui stesso può trarre beneficio dai movimenti dei compagni di squadra perché, se riescono a liberarlo al tiro, diventa davvero un'arma in più a livello offensivo. Senza dimenticare l'importanza che può ricoprire per il centravanti Moise Kean. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-man-e-lalternativa-pronti-12-milioni-piu-bonus-per-il-parma-prossima-settimana-decisiva/285148/