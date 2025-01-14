Nazione: “La Fiorentina è un caso, sprofonda a Monza. Giocatori irriconoscibili, errori e forma fisica da rivedere”

La squadra di Palladino non sa più vincere

La Fiorentina sprofonda a Monza 2 a 1 e diventa un caso. Tra giocatori irriconoscibili, errori e forma fisica da rivedere, la squadra di Palladino non sa più vincere e colleziona soltanto 1 punto nelle ultime 5 partite.

L'allenatore viola torna alla difesa a 4 e sfida un Bocchetti che lancia un Maldini in grande spolvero. Il primo episodio avviene dopo 15 minuti quando Pablo Mari interviene in scivolata, Sottil cade e l'arbitro fischi il rigore. Interviene il Var a salvare il Monza, ma da quel momento la Fiorentina scompare. Gudmundsson fragile, Colpani non incide e allo scadere del primo tempo Ciurria batte De Gea con uno splendido diagonale.

Nella ripresa Palladino toglie Gudmundsson e mette Beltran, ma poco cambia. Gli errori di Richardson prima e Adli poi regalano il secondo gol al Monza con Maldini. Poco dopo però, su calcio di rigore, Lucas Beltran la riapre e fa tornare a respirare la Fiorentina. Ma non basta, la Viola cade e sprofonda in una crisi senza fine. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/palladino-non-si-e-rotto-nulla-nello-spogliatoio-prade-pensa-al-mercato-io-penso-agli-aspetti-tecnici/284578/