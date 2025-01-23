Da Monza: Pablo Marí sarà un calciatore della Fiorentina. Mancano da definire gli ultimi dettagli

Secondo il portale Il Cittadino Monza Brianza, Pablo Marì sarebbe ormai virtualmente un giocatore della Fiorentina. Il club viola sta definendo gli ultimi dettagli con il Monza per ufficializzare il t...

Secondo il portale Il Cittadino Monza Brianza, Pablo Marì sarebbe ormai virtualmente un giocatore della Fiorentina. Il club viola sta definendo gli ultimi dettagli con il Monza per ufficializzare il trasferimento del difensore spagnolo. Restano da chiarire la formula dell'operazione e cosa offrirà la Fiorentina. Inizialmente, il club gigliato aveva proposto uno scambio di prestiti con Valentini, ma l'argentino avrebbe rifiutato la destinazione.

DI MARZIO: "PONGRACIC NUOVO OBIETTIVO DEL NAPOLI"

https://www.labaroviola.com/di-marzio-pongracic-e-il-nuovo-obiettivo-del-napoli-ma-la-fiorentina-non-apre-al-prestito/285962/