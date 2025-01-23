Di Marzio: "Pongracic è il nuovo obiettivo del Napoli, ma la Fiorentina non apre al prestito"

Secondo l'esperto di mercato Di Marzio la Fiorentina non avrebbe aperto al prestito di Pongracic al Napoli, a cui il difensore piace molto

Il Napoli di Conte ha messo nel mirino anche Marin Pongracic. Dopo la notizia dell'interessamento per Comuzzo, i partenopei avrebbero strizzato l'occhio anche al difensore croato della Fiorentina. Fin qui, l'avventura di Pongracic in maglia viola non è stata certamente esaltante, soprattutto se si considera l'investimento di ben 15 milioni di euro, ripagati con 6 presenze all'attivo, un paio di problemi muscolari e tante, troppe assenze misteriose.

Adesso, secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, Pongracic potrebbe già lasciare Firenze, dopo solo 6 mesi, con il Napoli che ne avrebbe chiesto il prestito. Tuttavia, i viola non vogliono una cessione a titolo temporaneo e per ora non aprono a un eventuale prestito. La situazione resta dunque in fase di stallo, ma potrebbe evolversi nei prossimi giorni.

VANOLI SU SANABRIA

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