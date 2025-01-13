La Fiorentina può solo vincere a Monza sennò sarà crisi. Viola in una situazione delicata 

Palladino ha ammesso i problemi della squadra

La partita di stasera tra Fiorentina e Monza rappresenta un momento cruciale, soprattutto per l'allenatore Raffaele Palladino, che torna per la prima volta da avversario nello stadio dove è iniziata la sua carriera da tecnico. La Fiorentina si trova in una situazione delicata, con un solo punto nelle ultime quattro partite, e ha l'obbligo di vincere per evitare di entrare in una crisi conclamata.

Palladino ha ammesso i problemi della squadra, tra cui difese disorganizzate, difficoltà nella creazione di occasioni e una dipendenza eccessiva dai gol di Kean. La priorità è ritrovare equilibrio, non solo tattico ma anche psicologico, per recuperare la magia che aveva permesso alla squadra di vincere otto partite consecutive e posizionarsi in zona Europa.

Con l'obiettivo di migliorare il rendimento rispetto al girone d'andata, la Fiorentina deve risollevarsi già da stasera, sfruttando le risorse attuali e preparando il terreno per eventuali rinforzi di mercato. La vittoria è l'unico risultato accettabile per rilanciare le ambizioni della squadra. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-fiorentina-su-bondo-servono-15-milioni-torna-di-moda-juric-come-vice-kean/284447/